Echo: trailer en datum voor Marvel-serie van Disney+

Vanaf 10 januari is het complete eerste seizoen van Echo (vijf afleveringen) te zien op Disney+. De serie volgt de in Hawkeye geïntroduceerde anti-heldin Maya Lopez (aka Echo), die zich definitief los probeert te maken van haar voormalige mentor Wilson Fisk (aka Kingpin). Ze reist vervolgens vanuit New York naar de Native American-gemeenschap van haar familie in Oklahoma, waar ze geconfronteerd wordt met haar verleden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Loki en Secret Invasion staat Echo los van de Marvel-bioscoopfilms en met een TV-MA rating wordt er meer gemikt op de toon van de 'volwassen' Marvel-series (Daredevil, The Punisher) die destijds door Netflix werden gemaakt (maar inmiddels ook te zien zijn op Disney+). Echo komt van showrunner Marion Dayre (Better Call Saul) en Sydney Freeland (Reservation Dogs) behoort tot de regisseurs.