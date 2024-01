Echo S01E01: graag meer Echo; minder Marvel Disney+ , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 174 keer bekeken • bewaren

© Chuck Zlotnick / Marvel Studios

Vooral de verhaallijn rondom de Choctaw beklijft, in tegenstelling tot plichtmatige scènes met de usual suspects uit het Marvel-universum.

Als paddenstoelen schieten Marvel-series uit de grond. Echo is een spin-off van de televisieserie Hawkeye (2021-) en Hawkeye speelt zich af na de gebeurtenissen in Avengers: Endgame (2019). In het Marvel-universum is steevast alles en iedereen aan elkaar verwant. Kruisbestuiving pur sang. Dat leidt wel vaak tot de vraag: wanneer begint het echte verhaal eindelijk? Veel Marvel-series en -films voelen als opmaten. Dat is bij Echo ook enigszins het geval. Superheld Echo (Alaqua Cox) lijkt zich in de pilotaflevering op te maken voor een oorlog tegen de schurken die Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) op de loonlijst heeft staan.

Het verhaal speelt zich af na de verwikkelingen in Hawkeye, wanneer Echo de stad is ontvlucht en afreist naar het geboortedorp waar de Choctaw vandaan komt. In de magisch-realistische openingsscène toont showrunner Marion Dayre (Better Call Saul) de zogeheten origin story van Echo, met Choctaw die vanuit een soort grot een menselijke vorm aannemen. Kortom: Echo reist in de serie terug naar die roots. Ondertussen speelt Fisk nog steeds een rol van betekenis. Ook de andere usual suspects komen voorbij. Echo belandt in een gevecht met Daredevil (Charlie Cox) en tijdens een andere tête-à-tête adviseert Hawkeye (Jeremy Renner) haar om ‘haar woede’ beter in te zetten.

© Chuck Zlotnick / Marvel Studios

Die korte introducties voelen tamelijk plichtmatig. Misschien wel omdat de levensloop van Echo een stuk aanlokkelijker is verbeeld. Het zou waardevol zijn als deze Marvel-held wat meer autonomie krijgt, en eigen geprononceerde verhaallijnen. Dat ligt niet in de lijn der verwachting: in de Marvel-series en -films draait het altijd om het collectief. Niet om de acteurs, maar om het ensemble. Wel moet gesteld worden dat de actie in Echo een groot pluspunt is, evenals de wijze waarop gebarentaal (Echo is niet-horend) tijdens dialoogscènes wordt ingezet. De serie heeft duidelijk potentie.