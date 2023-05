Drew Barrymore maakt ‘all female’ horrorserie

Drew Barrymore mag voor The CW een nieuwe horrorserie getiteld Black Rose produceren.

Barrymore speelt momenteel zelf de hoofdrol in de komische horrorserie Santa Clarita Diet op Netflix. Ze zal voor de nieuwe anthologie van The CW samenwerken met Jill Blotevogel, ooit showrunner van Scream en momenteel producent van Patriot op Amazon. Het tweetal zal enkel vrouwelijke schrijvers en regisseurs inhuren om aan de serie te werken. The CW is al de thuisbasis van een aantal horrorseries waarin een vrouwelijk perspectief centraal staat ( The Vampire Diaries iZombie ) en nu wil men de vrouwen achter de schermen meer kansen bieden in een genre waarin zij vaak moeilijk aan de bak komen. Met Black Rose willen Barrymore en Blotevogel de diepste angsten van mensen (met thema’s als schuld, jaloezie en seksuele obsessie) vanuit een vrouwelijk perspectief aan de kijker presenteren.