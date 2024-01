Dreaming Whilst Black: Britse komedieserie verschijnt in februari bij de NPO

De Britse komedieserie Dreaming Whilst Black (2023) is vanaf dinsdag 13 februari te zien op NPO 3. In de reeks zit Kwabema (Adjani Salmon) in Londen vast in een uitzichtloze baan, terwijl hij droomt van een carrière als filmmaker. Wanneer een oude vriend hem een unieke kans geeft, moet hij beslissen of hij dapper genoeg is om zijn droom ook echt na te jagen. Gedurende zes afleveringen onderzoekt hij wat er precies komt kijken bij het maken van een film, terwijl hij ondertussen ook zijn levensonderhoud bij elkaar probeert te sprokkelen. Dreaming Whilst Black werd ontwikkeld door Salmon zelf. Het project begon ooit als webserie, waarna in 2021 een BAFTA-winnende tv-pilot volgde die vorig jaar werd uitgebouwd tot een volwaardige tv-serie.