Dopingschandalen komen aan het licht in Icarus

Netflix debuteerde de trailer voor Icarus, een documentaire over het dopinggebruik bij de Russische atleten.

De film werd gemaakt door Bryan Foger, zelf een amateur-wielrenner. Hij wilde met Icarus de effecten van doping aan den lijve ondervinden, door zelf prestatieverhogende drugs te nemen en het effect te meten. Fogel zocht daarvoor contact met de in ongenade geraakte Russische wetenschapper Grigory Rodchenkov, ooit hoofd van het anti-dopinglab van de Russen, maar inmiddels juist beschuldigd van het ‘fixen’ van de Olympische Spelen. Foger en Rodchenkov bouwen in de docu een hechte band op en ontdekken dat ze samen een van de grootste sportschandalen uit de geschiedenis aan het licht kunnen brengen. De Russische overheid is daar echter niet blij mee en al snel lijken hun levens in gevaar te komen.

Icarus won al vele prijzen op festivals en Netflix betaalde vervolgens 5 miljoen dollar (een recordbedrag voor een non-fictiefilm) voor de uitzendrechten. Te zien vanaf 4 augustus.