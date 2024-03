Dopesick: dramaserie over opioïdencrisis start in maart bij de NPO

De Amerikaanse dramaserie Dopesick gaat eind deze maand in première op de Nederlandse televisie: vanaf zaterdag 30 maart zie je elke week een dubbele aflevering op NPO 3 en NPO Start. Dopesick verscheen in 2021 bij de Amerikaanse vod-dienst Hulu en is in Nederland nu nog enkel beschikbaar op Disney+. Het door feiten geïnspireerde drama draait om (de opkomst van) het gebruik van opioïden in de Verenigde Staten. Michael Stuhlbarg speelt medicijnmagnaat Richard Sackler, die controversiële pijnstiller OxyContin op de markt brengt. Michael Keaton is te zien als een sceptische huisarts die het middel uiteindelijk toch voorschrijft aan een lokale mijnwerker (Kaitlyn Dever). Verdere bijrollen zijn er voor onder anderen Peter Sarsgaard (The Looming Tower) en Rosario Dawson (Ahsoka). De serie van Danny Strong (Game Change) won uiteindelijk verschillende prijzen, waaronder een Emmy en een Golden Globe voor Keaton.