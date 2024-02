Dopesick: dramaserie gaat in maart van start op Canvas

Het achtdelige drama Dopesick is vanaf 17 maart te zien op Canvas: elke maandag wordt er een dubbele aflevering uitgezonden. De op feiten gebaseerde serie draait om het ontstaan van de Amerikaanse opioïdenepidemie. Een van de grote aanstichters is medicijnmagnaat Richard Sackler (Michael Stuhlbarg), die de zeer verslavende pijnstiller OxyContin op de markt brengt. Michael Keaton (The Founder) speelt een huisarts uit Kentucky die kennismaakt met de nieuwe drug en Kaitlyn Dever (Justified) speelt een van zijn patiënten. Verder zijn Peter Sarsgaard, Will Poulter en Rosario Dawson te zien. Dopesick werd ontwikkeld door Danny Strong, die eerder een aantal Emmy's won voor de tv-film Game Change. Overigens verscheen vorig jaar ook de gelijksoortige serie Painkiller op Netflix, waarin Richard Sackler gespeeld wordt door Matthew Broderick.