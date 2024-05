Doctor Who S01E01-02: teleurstellende start Disney+ , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Aan Ncuti Gatwa (Sex Education) ligt het niet. Toch komt deze herstart maar moeizaam uit de startblokken.

Vorig jaar hebben we met de specials al even wat van de nieuwe Doctor, gespeeld door Ncuti Gatwa (Sex Education), mogen proeven, maar nu gaat het tijdperk van de vijftiende Doctor toch echt officieel van start. Dit keer wordt de Doctor bijgestaan door zijn nieuwe reisgezel Ruby Sunday (Millie Gibson, Coronation Street).

Doctor Who kende al vaker een wisseling van de wacht; toch voelt deze editie nog meer als een nieuw begin. Zo ziet de Internet Movie Database dit seizoen niet als seizoen veertien, maar als het eerste seizoen van een nieuwe cyclus. Dus worden we meteen aan het begin overvallen door een kleine opfriscursus over Doctor Who. Ja, achter de deur van deze blauwe Britse politietelefooncel schuilt een tijd- en ruimtereismachine genaamd de TARDIS. Ja, de Doctor is niet van deze wereld, maar de laatste nog levende Time Lord; een alien met twee harten en vele gezichten.

Laat ik dit vooropstellen: Gatwa is als Doctor een geweldige keuze. Ik schreef er, naar aanleiding van de specials, al een column over. Niet eerder leek er een Doctor zo lekker in zijn (of haar) vel te zitten. Maar van al die bravoure en zelfverzekerdheid is in de twee nieuwe afleveringen niet heel veel terug te zien.

Aan Gatwa ligt het niet. Vooral de verhalen zelf stellen teleur: de eerste aflevering – een infantiel avontuur dat draait om ruimtebaby’s en een monster waarvan je als kijker de twist al vanaf de eerste snotneus ziet aankomen – nog het meest. Maar ook aflevering twee, over een slechterik genaamd Maestro (RuPaul’s Drag Race-legende Jinkx Monsoon) die alle muziek gestolen heeft, komt maar moeizaam uit de startblokken.

En dat is toch enigszins opvallend. Beide afleveringen zijn namelijk geschreven door showrunner Russell T. Davies (It’s a Sin), die in 2005 ook achter het roer stond van de toen nieuwe reboot met Christopher Eccleston. Laten we hopen dat Davies en de Doctor snel hun ritme weer vinden.