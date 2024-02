Doctor Slump S01E01: weinig geloofwaardig Zuid-Koreaans melodrama Netflix , Serie , Recensie • 27-01-2024 • leestijd 2 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

Twee topartsen die in zak en as zitten en al jaren met elkaar kibbelen vinden elkaar dankzij hun erbarmelijke omstandigheden in onuitstaanbare serie.

Twee wedijverende topartsen belanden in Doctor Slump in een diep dal. Plastisch chirurg Yeo Jeong-woo (Park Hyung-sik) en anesthesist Nam Ha-neul (Park Shin-hye) raken allebei maar op verschillende momenten en door verschillende oorzaken ernstig gewond. Hun carrières staan op dat moment even op pauze. Maar, daar lijkt de serie op af te stevenen, zodra ze zich weer in het werkveld begeven beginnen de twee gevoelens voor elkaar te ontwikkelen, en bloeit er vast iets op.

Maar voordat die wending zich aandient besluit showrunner Baek Sun-woo eerst nog flarden te laten zien uit de jeugdjaren van de hoofdpersonen. Dat is jammer: in plaats van gaandeweg via aanwijzingen her en der de kijker op de hoogte te brengen van de onmin tussen Yeo en Nam, heeft Baek, zoals wel meer Zuid-Koreaanse televisiescenaristen, het ongebreidelde enthousiasme om alles in een context te plaatsen; om alles uit te leggen. Dus zien we hoe de vete al ontstaat op de middelbare school. Dat is natuurlijk onder meer te wijten aan de prestatiemaatschappij die Zuid-Korea überhaupt is.

Er is evenwel een probleem: Yeo en Nam zijn ook niet erg sympathiek, althans, in het begin van de serie. Ze zullen geleidelijk vast een transformatie doormaken, maar de kans is aanzienlijk dat die transitie weinig geloofwaardig oogt. In Doctor Slump wordt niettemin de indruk gewekt dat gemeen gedrag nu eenmaal deel uitmaakt van die strijd om de meest succesvolle carrière, zoiets. En dat maakt de serie tot een bij vlagen irritante kijkervaring. Niet alles wat uit Zuid-Korea komt is goud waard.