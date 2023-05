Doctor Who S11: nieuwe castleden aangekondigd

BBC America kondigde drie nieuwe castleden aan voor het elfde seizoen van Doctor Who.

De hoofdrol in het aankomende seizoen is voor Jodie Whittaker, bekend van films als Venus en Attack the Block, plus een aflevering van Black Mirror . 'Een nieuwe dokter heeft nieuwe vrienden nodig’, vertelde de eveneens nieuwe showrunner Chris Chibnall, die eerder al met Whittaker werkte aan de serie Broadchurch . Die nieuwe vrienden zullen gespeeld worden door Bradley Walsh (Coronation Street), Tosin Cole (The Cut) en Mandip Gill (Hollyoaks). Allemaal krijgen ze vaste rollen in het elfde seizoen. Chibnall bevestigde ook dat Sharon D. Clarke (Holby City) straks in meerdere afleveringen te zien zal zijn. Whittaker zal op 25 december haar debuut maken als de dertiende dokter in de kerstspecial Twice Upon A Time, waarin afscheid wordt genomen van de huidige hoofdrolspeler Peter Capaldi