Doctor Who: promo voor afscheid Peter Capaldi

De feestdagen zijn nog ver weg, maar de kerstspecial van Doctor Who kreeg alvast een eerste promo.

De aflevering markeert het allerlaatste optreden van Peter Capaldi als Time Lord. Daarna zal Jodie Whittaker ( Broadchurch ) het stokje van hem overnemen en krijgt de serie voor het eerst een vrouwelijke Doctor. Ook actrice Pearl Mackie, het afgelopen seizoen te zien als sidekick van de huidige Doctor, keert dan niet meer terug. In de promo zien we Mackie voor de allerlaatste keer herenigd worden met Capaldi. Daarnaast keren ook Mark Gatiss (acteur en schrijver voor zowel Doctor Who als Sherlock) en David Bradley (Walder Frey in Game of Thrones) straks terug voor de special, waarbij Bradley zelfs opnieuw gestalte geeft de allereerste Doctor. De kerstspecial is op 25 december te zien bij de BBC.