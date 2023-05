Dimension 404 trailer laat een andere wereld zien

Hulu wil met Dimension 404 doen wat Netflix doet met Black Mirror. Bekijk de eerste beelden uit de scifi-anthologie.

Net als Black Mirror zal Dimension 404 de wonderen en gruwelen van ons digitale tijdperk in beeld brengt. De afleveringen spelen zich af in een alternatieve dimensie en elke keer wordt er een vreemd verhaal verteld, dat eindigt met een ironische twist. De titel is een verwijzing naar de foutmelding die je te zien krijgt, wanneer je internetpagina niet wil laden. Hulu verzamelde een cast vol met bekende namen voor de serie; er zijn rollen voor onder andere Lea Michele ( Glee ), Robert Buckley ( iZombie ), Joel McHale ( Community ), Matt Jones ( Breaking Bad ), Sarah Hyland ( Modern Family ), Patton Oswalt ( Mystery Science Theater 3000 ), Megan Mullally ( Will & Grace ) , Constance Wu ( Fresh Off the Boat ) en Tom Noonan ( Hell on Wheels ). Bovendien treedt Mark Hamill (Luke Skywalker in Star Wars , The Joker in Batman : The Animated Series ) aan als vertelstem.