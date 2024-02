Dial M for Middlesbrough: vrolijk escapisme in de Britse wildernis

Ondertussen worden, zoals gewoonlijk in deze parodie op het moordmysterie, een aantal moorden gepleegd. De moordenaar in kwestie kladt in rode verf zijn (of haar?) aanwijzingen op de caravan van het volgende slachtoffer. Dat levert na Murder on the Blackpool Express (2017) en Death on the Tyne (2019) opnieuw een koddige en nieuwsgierig makende zoektocht op. Scenarist Jason Cook is geknipt voor dit soort films en weet de (betrekkelijke) serieusheid van een moordonderzoek opnieuw uitstekend te combineren met trefzekere oneliners (‘oh, u heeft luizen op uw handdoek? Dan hebben we zich in ieder geval gedoucht’).