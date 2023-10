Di4ries S02E01: zonnig en zoetsappig Netflix , Serie , Recensie • 10-10-2023 • leestijd 2 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

In zijn laatste schooljaar hoopt Pietro van harte dat zijn vrienden en vriendinnen elkaar niet uit het oog zullen verliezen.

Dolgraag wilde Pietro (Andrea Arru) vorig seizoen voorkomen dat hij met zijn klasgenoten moest verkassen naar de school in Marina Grande. Tóch zijn de pubers daar terechtgekomen, ondanks de bezetting van de oude school. Maar de jongeling heeft wel een beetje zijn zin gekregen: de tieners zijn allemaal in dezelfde klas ingedeeld. En die klas wordt aan het begin van het schooljaar in september nog aangevuld met een paar nieuwe gezichten.

Het tweede en laatste seizoen van Di4ries speelt zich af tijdens het laatste schooljaar van Pietro en zijn klasgenoten. In de eerste aflevering bekent hij dat hij zijn vrienden en vriendinnen niet wil verliezen: hoe zou het zijn als ze zich allemaal aanmelden voor dezelfde vervolgopleiding? Het is een heerlijk naïeve propositie die tekenend is voor de coming-of-age-reeks. In Di4ries kunnen jeugdige personages galant naar elkaar zijn. Ze hoeven elkaar niet voortdurend te beconcurreren zoals dat zo vaak gaat in highschooldrama’s. Zo krijgt Pietro dankzij een gul basketbaltalent ook een kans op een befaamde plek in het basketbalteam in Marina Grande.

Maar net na het moment dat de hoofdpersoon en zijn vrienden aan het kampvuur een pact hebben gesloten (dat ze allemaal naar dezelfde vervolgopleiding zullen gaan), besluit Pietro met een nieuwe klasgenote te zoenen. Tot ontzetting van Livia (Flavia Leone), die kennelijk ondanks de beslommeringen van vorig seizoen nog een oogje op hem heeft. De scène is exemplarisch voor hoe liefde en lust soms in plaats van vriendschappelijke gevoelens de agenda van de jongelingen bepalen. Goede intenties verdwijnen dankzij wellustige gedachten als sneeuw voor de zon. Hoewel de drama’s in Di4ries nooit erg diepgaand zijn; daarvoor is het leven op het Italiaanse eiland Ischia, waar de serie zich afspeelt, te zonnig en zoetsappig.

