Dexter: eerste acht seizoenen verschijnen eind maart op Netflix

Netflix heeft op social media laten weten dat volgende maand de serie Dexter (bijna) in zijn volledigheid aan het aanbod wordt toegevoegd: vanaf zondag 31 maart kun je kijken naar de eerste acht seizoenen, bij elkaar goed voor 96 afleveringen. In 2021 verscheen, acht jaar na het einde van de originele reeks, ook nog een negende seizoen met de subtitel New Blood. Die negende reeks komt (nog) niet naar Netflix, maar is wel nog steeds beschikbaar op NPO Plus. Dexter volgt seriemoordenaar Dexter Morgan (Michael C. Hall uit Six Feet Under), die echter als forensisch onderzoeker - en specialist in bloedsporen - werkt bij de politie van Miami. James Remar speelt zijn overleden adoptievader (met wie hij nog steeds praat) en Jennifer Carpenter is te zien als zijn grofgebekte zus Debra. Gastrollen zijn er voor onder anderen Jimmy Smits (seizoen twee), John Lithgow (seizoen vier) en Julia Stiles (seizoen vijf).