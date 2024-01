Devil’s Peak S01E01: pathetisch en over the top

© BBC First

Zuid-Afrikaans misdaaddrama over een wreker en een rechercheur grossiert in knullige actiescènes en gekunsteld acteerwerk.

Nadat de adoptiezoon van de in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad woonachtige Thobela (Sisanda Henna) wordt neergeschoten bij een roofoverval op een tankstation, verandert de oud-beveiliger in een moordmachine. Eerst probeert hij de twee witte mannen die verantwoordelijk zijn voor de daad nog voor het gerecht te krijgen. Nadat ze worden vrijgesproken zint hij op wraak. Hij heeft te vaak gezien hoe de geprivilegieerde witte bovenklasse overal mee wegkomt. Hoewel Thobela, zoals in de eerste aflevering van Devil’s Peak te zien is, het ook heeft gemunt op zondaars an sich, zoals een gevluchte gedetineerde.

Rechercheur Benny Griesel (Hilton Pelser) zit Thobela op de hielen. Griesel is echter een agent die geen heil meer ziet in zijn werk. Zal hij, ten aanzien van Thobela’s missie, de andere kant op kijken? Sowieso bemoeilijkt alcoholisme Griesels werk, getuige het flesje mondwater dat hij al vroeg in de ochtend naar binnen werkt. Dat doet hij pontificaal bij de ingang van het politiebureau. En dat ziet er nogal gekunsteld uit. Net zoals veel scènes in Devil’s Peak grossieren in pathetisch en over the top drama. Zoals het idee dat Thobela vanwege zijn Zuid-Afrikaanse roots misschien wel de speer ter handen neemt als ultiem wraakmiddel.

© BBC First

Dan is er de montage die vooral in negatieve zin opvalt tijdens actiescènes. De actie ziet er sowieso nogal knullig uit. Er valt in die zin, net als bij het gros van de Zuid-Afrikaanse drama’s, een hoop aan te merken op Devil’s Peak, een serie waar de boodschap er te dik bovenop ligt en waarin de acteurs groter dan het leven proberen te spelen – dat frustreert al snel.