Devil’s Peak: misdaadserie gaat in januari van start op BBC First

De recente misdaadserie Devil's Peak (2023) gaat zondag 21 januari om 21.00 uur in première op BBC First. De vijfdelige reeks speelt zich af in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad en volgt de geplaagde detective Benny Griessel (Hilton Pelser). Hij moet in actie komen wanneer voormalig beveiliger Thobela Mpayipheli zint op wraak: het zoontje van Mpayipheli werd onlangs vermoord en als de daders hun straf lijken te ontlopen besluit hij het recht in eigen hand te nemen. Zijn actie trekt onder meer de aandacht van een wanhopige moeder die haar dochter probeert terug te vinden. Devil's Peak is een tv-bewerking van het boek van Deon Meyer, bekend van het ook verfilmde Trackers. Meyer schreef tot nu toe zes boeken over detective Benny Griessel.