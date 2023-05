The Deuce van HBO heeft eerste teaser

HBO onthulde de eerste beelden van The Deuce, een serie over de porno-industrie in de jaren zeventig.

The Deuce is het nieuwe geesteskind van David Simon, op HBO al eerder verantwoordelijk voor Generation Kill, Treme en natuurlijk The Wire. Hij bedacht de serie in samenwerking met George Pelecanos, eveneens bekend van Treme en The Wire. Verder is Richard Price ( The Night Of ) één van de schrijvers en mocht Michelle MacLaren (Breaking Bad) de pilot regisseren. De hoofdrollen zijn voor James Franco (127 Hours) en Maggie Gyllenhaal (The Dark Knight). Franco speelt een dubbelrol als Vincent en Frankie Martino, twee broers die opereren vanuit Times Square en in zee gaan met de maffia. Gyllenhaal geeft gestalte aan Candy, een lokale prostituee die besluit haar geluk te beproeven als porno-actrice.