The Deuce: trailer voor nieuwe serie van HBO • Nieuws • 08-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

David Simon (The Wire) neemt je mee naar de seksindustrie van de jaren 70 in The Deuce.

De hoofdrollen in de dramaserie van HBO zijn voor James Franco (Freaks and Geeks) en Maggie Gyllenhaal (Donnie Darko). Franco speelt een dubbelrol als tweelingbroers Frankie en Vincent Martino, die overgaan tot het schieten van pornofilms, om zo een openstaande schuld bij de maffia (we zien Michael Rispoli uit The Sopranos) weg te werken. Gyllenhaal is te zien als een prostituee die graag de overstap wil maken naar het ‘acteren’ in seksfilms, omdat daar met de veranderde wetgeving nu veel meer mogelijkheden lijken te liggen. De nieuwe trailer onthult ook meer van Method Man (net als veel andere acteurs uit The Deuce eerder al te zien in The Wire) als één van de pooiers op Times Square in New York.

Het eerste seizoen van The Deuce (dat bestaat uit acht afleveringen) gaat op 10 september in première op HBO. In Nederland is de serie vanaf 11 september te volgen bij Ziggo.