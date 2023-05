The Deuce: trailer voor nieuwe HBO-serie • Nieuws • 28-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

James Franco en Maggie Gyllenhaal spelen de hoofdrollen in de nieuwe HBO-serie The Deuce.

HBO dook met Vinyl al eens in de muziekwereld van jaren zeventig New York en met The Deuce verkennen ze de seksindustrie van jaren zeventig New York. Het project is afkomstig van David Simon en George Pelecanos, die eerder verantwoordelijk waren voor HBO-series als The Wire en Treme. Franco geeft in The Deuce gestalte aan de tweelingbroers Vincent en Frankie Martino. De een draait dubbele diensten als barkeeper om voor zijn kinderen te kunnen zorgen, de ander is een gokverslaafde die diep in de schulden zit. Samen willen ze die schulden afbetalen door de maffia te helpen met het produceren van seksfilms. Maggie Gyllenhaal speelt een straathoertje met interesse in een carrière als pornoactrice. Verder zijn ook veel verschillende acteurs uit The Wire opnieuw te zien in The Deuce.

Dit weekend werd de eerste aflevering van The Deuce online vrijgegeven door HBO, maar de officiële première is op 10 september. Bij ons start de serie een dag later op Ziggo.