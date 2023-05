The Deuce krijgt tweede seizoen van HBO • Nieuws • 20-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De nieuwe HBO-serie The Deuce van David Simon is nu al zeker van een tweede seizoen.

Hoeveel nieuwe afleveringen er besteld zijn is nog niet duidelijk. Het eerste seizoen van The Deuce bestaat uit acht afleveringen, waarvan er momenteel twee op televisie te zien zijn geweest. Simon bedacht The Deuce samen met George Pelecanos, die eerder al met hem werkte aan series als The Wire en Treme. The Deuce speelt zich af in de jaren 70 en de titel verwijst naar de bijnaam van 42nd Street in Manhattan, New York, in die tijd een hoerenbuurt met een snel opbloeiende seksindustrie. James Franco speelt in de serie een dubbelrol als Frank en Vincent Martino, twee broers die noodgedwongen pornofilms gaan produceren voor de maffia. Daarnaast is Maggie Gyllenhaal te zien als Eileen; een van de weinige lokale prostituees zonder pooier, die haar geluk beproeft voor de camera.

In Nederland is The Deuce wekelijks te zien bij Ziggo Movies & Series XL. De serie kreeg uitstekende kritieken. Lees ook onze uitgebreide recensie van de eerste afleveringen.