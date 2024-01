Forst S01E01: vuige, kille en macabere Poolse misdaadthriller Netflix , Serie , Recensie • 11-01-2024 • leestijd 2 minuten • 7356 keer bekeken • bewaren

Rouwdouwer rechercheur Wiktor Forst stuit in het Poolse Tatra-gebergte op een seriemoordenaar in ijzige neo-noir-reeks.

Rechercheur Wiktor Forst (Borys Szyc) is een onvervalste rouwdouwer die wars van etiquette handelt. Zo is in de eerste aflevering van Forst te zien hoe hij op een plaats delict op 1800 meter hoogte in het Poolse Tatra-gebergte kordaat en zonder overleg een grote kruisvormige mastconstructie inklimt. Daar treft hij een bevroren man aan, die op macabere wijze is tentoongesteld. Eenmaal beneden veinst Forst echter dat zijn team te maken heeft met een zelfmoord – hij weet zelf al dat hij te maken heeft met een seriemoordenaar, maar wil de dader in kwestie geen extra aandacht geven.

De lokale pers zit Forst ook op de hielen. Zijn lover, een videojournalist (gespeeld door Zuzanna Saporznikow), is namelijk al snel ter plekke. Als Forsts collega’s even later op 1200 meter nog een lijk vinden, een vrouw die vastgebonden is in een soort mysterieuze touwconstructie, dan is Forsts bedpartner weer aanwezig. Wat heeft zij ermee te maken? Daarnaast heeft Forst zich met zijn botte gedrag weinig populair gemaakt bij de hoge piefen. Hij wordt in de eerste aflevering al van de zaak gehaald. Hoewel het er sterk op lijkt dat de baas van zijn baas meer weet - en dat Forst in al zijn vastberadenheid gewoon in het geniep de moorden blijft onderzoeken.

Forst is in dat opzicht, met een gemankeerde agent in een onherbergzaam landschap, een echte Poolse neo noir. Zelfs de seksscènes zijn gefilmd in een monochrome (bruin-gele), bijna druilerige kleursetting. Hoewel showrunners Agata Malesinska en Jacek Markiewicz moeten uitkijken dat ze niet te gehoorzaam zijn aan het genre, laat hun geesteskind zich in de eerste aflevering vooralsnog omschrijven als vuig, kil en macaber.