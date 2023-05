Designated Survivor krijgt tweede seizoen • Nieuws • 13-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Kiefer Sutherland blijft nog even aan als president. De Amerikaanse zender ABC heeft een tweede seizoen besteld van Designated Survivor.

De dramaserie trekt op televisie niet eens zo heel veel toeschouwers, maar op het gebied van terugkijken na afloop brak de show een record voor ABC. In Designated Survivor geeft Sutherland gestalte aan Tom Kirkman, een weinig opvallende overheidsmedewerker die tot zijn grote schrik wordt ingezworen als president wanneer alle belangrijke politici in Washington om het leven komen bij een bomaanslag. Die aanslag blijkt nog maar het begin van zijn problemen: vervolgens komt hij terecht in een politieke slangenkuil. De serie werd bedacht door David Guggenheim (Safe House) en heeft bijrollen voor Maggie Q (Nikita), Kal Penn (House) en Natascha McElhone (Californication).

Afleveringen van het eerste seizoen van Designated Survivor worden in Nederland telkens na uitzending in Amerika toegevoegd aan Netflix. Lees onze recensie van de eerste episode.