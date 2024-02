Departure: derde seizoen start in februari bij Net5

Het derde seizoen van de thrillerserie Departure is vanaf woensdag 14 februari te zien op Net5. Departure volgt de werknemers van het fictieve Transport Safety and Investigations Bureau. In de derde reeks onderzoeken ze het zinken van een veerboot: het vaartuig met 500 passagiers was onderweg van Boston naar Canada, toen er aan boord een explosie plaatsvond. Archie Panjabi (The Good Wife) keert terug als hoofdpersonage Kendra Malley, maar moet het dit seizoen wel stellen zonder Christopher Plummer. De acteur die voorheen te zien was als haar baas en mentor Howard Lawson overleed in 2021 na de opnamen van het tweede seizoen. Eric McCormack (Travelers, Will & Grace) is de cast in het derde seizoen komen versterken. Departure werd bedacht door Vince Shiao (Ransom). De nieuwe reeks bestaat wederom uit zes afleveringen.