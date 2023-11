Denzel Washington, an American Model: documentaire te zien bij de NPO

Op dinsdag 5 december kun je bij de NPO kijken naar de documentaire Denzel Washington, an American Model, waarin de carrière en de invloed van de tweevoudig Oscarwinnaar onder de loep wordt genomen. Hij won in 1990 zijn eerste beeldje voor beste bijrol (voor het oorlogsdrama Glory) en was in 2002 na Sidney Poitier de tweede zwarte acteur die een Oscar won voor beste hoofdrol (voor het politiedrama Training Day). Washington is tevens bekend van zijn samenwerkingen met Spike Lee, zoals Mo Better Blues, Malcolm X (foto) en He Got Game. En de acteur is ook een graag gezien gezicht in actiefilms: hij werd vaak gecast in de blockbusters van Tony Scott (zoals Crimson Tide, Man on Fire en Unstoppable) en had zijn eigen franchise met The Equalizer.