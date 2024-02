Death on the Tyne: luchtig moordmysterie; gortdroge humor BBC First , Film , Recensie • 21-01-2024 • leestijd 2 minuten • 1403 keer bekeken • bewaren

© BBC

Na Murder on the Blackpool Express gaan Gemma en haar lover Terry weer op avontuur, ditmaal op een cruiseschip dat koers zet naar Amsterdam.

Na het bloedbad tijdens de literatuurtoer naar Blackpool belanden reisorganisator Gemma (Sian Gibson) en haar buschauffeur en lover Terry (Johnny Vegas) op een cruiseschip dat vanuit het Britse Newcastle koers zet naar Amsterdam. Draper’s tours is weer helemaal operationeel, hoewel slechts drie toeristen zich hebben aangemeld voor de reis. Niettemin zijn Gemma en Terry in hun nopjes; Terry heeft een mooie suite geregeld voor de twee. Met als doel: Gemma ten huwelijk vragen. Scenarist Jason Cook houdt zich echter aan een van de vuistregels van komedie: telkens wanneer Terry op z’n knieën dreigt te gaan wordt zijn geste verhinderd.

Tot overmaat van ramp ontaardt de betrekkelijk korte bootreis, die een nacht beslaat, ook weer in een tragedie. Het schip blijkt het terrein van een seriemoordenaar. Al in de eerste akte introduceert Cook de mogelijke verdachten: een extraverte kapitein (‘een perverse kerstman'); een gehaaide reisleidster; een ietwat dommige bediende. En Terry komt er al snel achter dat iedereen een geheim heeft. Hoewel ook zijn voorspellingen over wie de dader is geenszins uitkomen. Tussen de moorden door vult Cook de scènes met flauwe maar doeltreffende komedie, zoals wanneer een van de reizigers van Draper’s Tours in bed belandt bij de eigenaardige kapitein.

© BBC / UKTV / Ollie Upton

Wanneer er drie doden zijn, dan blijkt dat er een te veel: het schip heeft maar een klein mortuarium, geschikt voor twee lijken. Geen probleem, aldus de kapitein: het ijsprotocol gaat in: het derde lijk belandt in de ijskast van het restaurant en alle gasten krijgen een ijsje. Death on the Tyne moet het net als zijn voorganger Murder on the Blackpool Express vooral hebben van dat soort scherpzinnige gortdroge humor. En van de aanstekelijke chemie tussen Gibson en Vegas, die na elke moord toch weer verliefd naar elkaar kijken – alsof trauma’s in hun wereld niet bestaan.