Death on the Canaries S01E01: luchtige Spaanse krimi

Het is een wel vaker voorkomende premisse in de misdaadthriller: een rechercheur op leeftijd begint tijdens zijn vakantie een moord te onderzoeken. In Death on the Canaries (Una Vida Menos en Canarias) kan eind-vijftiger Luis Lacasa (Ginés García Millán) het niet laten om tijdens een reis naar de Canarische Eilanden de lokale recherche tijdens een moordonderzoek bij te staan. Lacasa stapt na een turbulente zaak in Madrid, waar hij werkt, met zijn partner in het vliegtuig. De rechercheur is van plan zijn dochter Jimena (Luna Zuazu), die als kokkin op de eilandengroep werkt, te bezoeken.