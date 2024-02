Death in Paradise S13E01: net boeiend genoeg om te blijven kijken BBC First , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© BBC

Het bedenken van moordzaken op een nagenoeg idyllisch eiland blijft moeilijk voor de makers.

Het dertiende seizoen van Death in Paradise begint met een moordaanslag op een van de bekendste gezichten uit de reeks. Tijdens de viering van zijn vijftigjarig jubileum als politieagent wordt politiecommissaris Selwyn Patterson (Don Warrington) neergeschoten. Terwijl hij aan de kade een frisse neus haalt, trekt een onbekend persoon een pistool. De aflevering begint al met een flashback naar Pattersons jeugd, waarmee de makers stellen: ditmaal gaan we in het verleden graven. Wat rechercheur Neville Parker (Ralf Little) uiteindelijk aantreft, laat zich omschrijven als een weinig boeiende intrige; een affaire met dodelijke gevolgen.

Niettemin overleeft Patterson de aanslag – hoewel er in het ziekenhuis ook nog een angstwekkende passage plaatsvindt. Death in Paradise eindigt wel altijd in majeur; het recept van bedenker Robert Thorogood behelst niet al te veel misère. Zo weet Parker ook een verdachte te overtuigen geen zelfmoord te plegen. Hoewel die scène zeer klunzig oogt: de man dreigt van een afgrond te springen die er niet erg risicovol uitziet. Sowieso moet de op Guadeloupe (dat dienstdoet als het gefictionaliseerde Saint Marie) geschoten reeks het niet hebben van actie. En als er actie is ziet dat er dus nogal knullig uit.

Je zou Death in Paradise kunnen beschouwen als gezapige televisie. Net boeiend genoeg om te blijven kijken. Zou dat ook zo zijn als de plaats van handeling niet een aantrekkelijke tropische locatie was? Dat is trouwens een ander probleem: het bedenken van moordzaken blijft een problematische aangelegenheid, omdat het op het eiland niet wemelt van de criminaliteit. Daar moet je als maker een mouw aan passen en dat leidt in de serie niet altijd tot geloofwaardige moordzaken.