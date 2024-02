Death in Paradise: dertiende seizoen start in februari op BBC First

Het dertiende seizoen van Death in Paradise gaat al snel na de Britse première op BBC One in Nederland van start op BBC First: in Engeland begint het dertiende seizoen op 4 februari en de Nederlandse première volgt maandag 12 februari op BBC First. Ralf Little kruipt opnieuw in de huid van inspecteur Neville Parker, die moorden onderzoekt op het Caribische eiland Saint Marie. In de première van het seizoen viert Selwyn (Don Warrington) zijn 50-jarige dienstverband bij de politie en komt hij oog in oog te staan met een verrassende vijand. Ondertussen confronteert Marlon (Tahj Miles) zijn toekomst, gaat Naomi (Shantol Jackson) los en krijgt Catherine (Élizabeth Bourgine) te maken met een oude vriendin die verdacht wordt van moord.