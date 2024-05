Death in Paradise: Don Gilet neemt hoofdrol over van Ralf Little

De BBC onthulde dat acteur Don Gilet de hoofdrol zal gaan spelen in het veertiende seizoen van de Britse misdaadserie Death in Paradise. De acteur die eerder te zien was in series als Sherwood en Shetland speelt DI Mervin Wilson, die vanuit Londen wordt getransfereerd naar het idyllische eiland Saint Marie en niet al te blij is in zijn nieuwe omgeving. Gilet maakt later dit jaar zijn debuut in de kerstspecial van Death in Paradise, voordat hij in 2025 in een volledig tv-seizoen acteert. De opnamen van Death in Paradise gingen onlangs van start op Guadeloupe. In het aankomende seizoen zijn naast Gilet ook de vertrouwde castleden Don Warrington, Shantol Jackson, Ginny Holder, Élizabeth Bourgine en Danny John-Jules te zien. Gilet is de opvolger van Ralf Little, nadat de hoofdrol eerder werd gespeeld door Ben Miller, Kris Marshall en Ardal O'Hanlon. Marshall kreeg later een spin-off getiteld Beyond Paradise, waarvan nu een derde seizoen in de maak is.