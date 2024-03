Death and Other Details S01E01-02: Mandy Patinkins troostende stem Disney+ , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 59 keer bekeken • bewaren

Mandy Patinkin speelt een privédetective in aangenaam maar met weinig durf gemaakt moordmysterie dat zich afspeelt tijdens een tiendaagse cruise.

Showrunners Heidi Cole McAdams en Mike Weiss (The Mentalist) doen met Death and Other Details een dappere poging. Mandy Patinkin speelt Rufus Cotesworth, een privédetective die ooit populair was maar wiens reputatie aan kracht heeft ingeboet. Hij is ingehuurd door een welvarende familie, geleid door miljardair Celia Chun (Lisa Lu). Cotesworth werkt als hun veiligheidsadviseur terwijl ze, tijdens een tiendaagse cruise georganiseerd door de minstens zo rijke Collier-familie, een deal met de Colliers proberen te sluiten. De moord op een onuitstaanbare zakenman (Michael Gladis speelt Keith Trubitsky) gooit echter roet in het eten.

Al snel dient zich een verdachte aan: Imogen Scott (Violett Beane), de boezemvriendin van Anna Collier (Lauren Patten). Maar Cotesworth, die Scott al decennia blijkt te kennen, vermoedt dat ze het niet heeft gedaan. De twee slaan in de eerste twee afleveringen in het geniep de handen ineen en gaan op onderzoek uit. Zoals een moordmysterie betaamt blijken alle sleutelspelers een geheim met zich mee te dragen. Zo ontdekt het duo gaandeweg affaires, smeuïge zakendeals en andere compromitterende aangelegenheden. In die zin wijken Cole McAdams en Weiss, ook qua kleurrijke setting, nauwelijks af van de traditionele Agatha Christie-route.

Dat maakt Death and Other Details niet direct tot een onaangename exercitie. De casting is goed en Patinkins stem, ook in de voice-over, heeft een troostende werking. Maar wat vooral aan de serie opvalt is dat de makers, in tegenstelling tot de bovengenoemde drie voorbeelden, op safe hebben gespeeld. Death and Other Details springt nergens lekker uit de ban.