Death and Other Details: moordmysterie met Mandy Patinkin komt naar Disney+

Het misdaaddrama Death and Other Details, dat in Amerika vandaag in première ging bij vod-dienst Hulu, is in Nederland vanaf dinsdag 5 maart te zien bij Disney+. De hoofdrol in het door het werk van Agatha Christie geïnspireerde moordmysterie is voor Mandy Patinkin (Homeland), die gestalte geeft aan de door onder meer Hercule Poirot en Sherlock Holmes geïnspireerde detective Rufus Coteworth. In de tiendelige reeks moet hij een moord oplossen aan boord van een gigantisch cruiseschip vol met rijke mensen die allemaal iets te verbergen lijken te hebben. Violett Beane (The Flash) speelt zijn jonge protegee Imogene Scott. De serie werd bedacht door Heidi Cole McAdams (The 100) en Mike Weiss (Stumptown).