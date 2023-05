Dear White People van Netflix heeft trailer

Netflix komt met een tv-versie van de film Dear White People. De VOD-dienst gaf de eerste trailer vrij.

De serie geeft een satirische blik op de verhouding tussen de blanke en zwarte studenten op een voornamelijk blanke Ivy League-universiteit. Logan Browning speelt Samantha White, een zwarte studente die de uiteenlopende denkbeelden van de studenten op haar school op humoristische wijze (‘Having a black vibrator does not count as an interracial relationship’) aan de kaak stelt in haar radioprogramma. De rol werd in de film gespeeld door de inmiddels erg gewilde Tessa Thompson ( Westworld ). Brandon P. Bell ( Insecure ) geeft wel opnieuw gestalte aan zijn oude personage. Justin Simien – de maker van de originele film – treedt opnieuw aan als schrijver en regisseur van de serie.