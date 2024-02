De Vuurlinie: film met Waldemar Torenstra als Marco Kroon heeft datum bij Netflix

De Nederlandse dramafilm De Vuurlinie, die afgelopen september in première ging in de bioscoop, verschijnt donderdag 15 februari op Netflix. De Vuurlinie werd geïnspireerd door het leven van militair Marco Kroon: in de film zien we hoe Marco (Waldemar Torenstra) voor zijn heldendaden in Afghanistan bij thuiskomst wordt beloond met de hoogste militaire onderscheiding. In de daaropvolgende jaren raakt hij echter in opspraak, terwijl hij worstelt met trauma’s die hij zelfs met zijn liefde Mirjam (Sallie Harmsen) niet kan delen en iedereen een mening over hem lijkt te hebben. Bijrollen zijn er voor Jeroen Spitzenberger, Angela Schijf, Pierre Bokma, Tibor Lukács en Huub Stapel en de regie was in handen van Roel Reiné (Redbad, Michiel de Ruyter).