De Tokkies: 20 jaar later: oprechte oproep voor eerherstel

© Amazon / MGM Studios

De familie Tokkie wordt ditmaal vanuit een medemenselijk perspectief belicht, terwijl ze terugblikken op een roerige twee decennia.

Aan het begin van de reportage De Tokkies: 20 jaar later vragen de makers een stel tieners op straat of ze weten wat een tokkie is. Dat weten ze wel: een asociaal persoon. Opvallend genoeg weten deze jongelingen niet waar het woord van afgeleid is. Zij hebben de realityserie rondom Hanna Tokkie, Gerrie Ruijmgaart en hun kinderen, die zo'n twintig jaar geleden werd uitgezonden bij SBS6, nooit gezien. Zo’n scène is pijnlijk, omdat die heel goed schetst hoezeer het woord gemeengoed is geworden. Vooral tegen het zere been van Hanna, die in deze nieuwe documentaire vertelt dat ze nog dagelijks verdriet heeft van wat hun televisieshow destijds met hun imago heeft gedaan.

Hanna en Gerrie zijn in zekere zin op zoek naar eerherstel, zonder hun volkse inborst te verloochenen – ze kunnen nog steeds, ondanks de tegenslagen (Gerrie is ernstig ziek), met elkaar lachen. Dat eerherstel lukt dan ook enigszins, want ditmaal wordt niet de nadruk gelegd op gekkigheden, maar op de mensen die de Tokkies simpelweg zijn. Vooral de terugblikken naar twintig jaar eerder krijgen met de wetenschap van nu een pijnlijke lading, zoals wanneer in archiefbeelden is te zien hoe de Tokkie-familie in satirische programma’s werd gefatshamed; dat zou je vandaag de dag misschien, zeker bij de publieke omroep, iets minder snel verwachten.

© Amazon / MGM Studios

Niettemin zullen veel kijkers hoogstwaarschijnlijk benieuwd zijn hoe het de familie Tokkie vergaat. Het is bijzonder om te zien hoe zoons Wimpie en Wesley en vooral dochter Nathalie een stuk ouder en wijzer zijn geworden. Vooral Nathalie etaleert zich in de reportage als een sympathieke spreekbuis van de familie, die de kijker op het hart wil drukken dat het echt geen pretje is om jarenlang voor asociaal uitgemaakt te worden. Het is dan ook vooral die boodschap die blijft hangen.