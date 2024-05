De Pudding Club S01E01: hilarisch schetencircus Amazon , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Amazon / MGM Studios

De Pudding Club is het geesteskind van Flip van der Kuil en Stephan Miras. Hun groteske komedieserie Rwina ging vorige maand al in première bij Prime Video. De openingsaflevering van deze nieuwe reeks, die draait om zes psychiatrische patiënten, laat zich omschrijven als een schetencircus. Jelka van Houten (haar naïeve spel heeft ditmaal wel iets weg van dat van comédienne Kristen Wiig) speelt Nicole, een toiletjuffrouw die tijdens een kringgesprek in de inrichting waar ze zit vertelt hoe ze haar lover (een rol van Jonas Smulders) ontmoet tijdens oudejaarsavond. Smulders’ personage belandt bij de toiletten en begint een gesprek met Nicole. Terwijl hij speculeert dat het ‘vuurwerk vanavond beneden is’ klinkt een dikke wind.

Een van Nicole’s vaste gasten zit op de pot. Hij heeft maar liefst twintig euro betaald, omdat hij daar wel even bezig zal zijn. Even later verschijnt hij weer ten tonele, met een ‘briefje van tien’. Gelukkig mag Nicole alle fooi houden, vertelt ze al eerder. Niettemin is dit alles wel De Pudding Club in een notendop: flauw maar trefzeker – bijna een garantie voor de slappe lach. En de duivel zit in de details. Aan het einde van de aflevering wordt de baas van Nicole woedend op de man op de pot. Maar de twee leggen het bij, waarna de poepende man vraagt of de baas misschien iets wil eten. Shoarma, zegt hij. De toiletgast haakt in: ‘Shoarma, met van die reepjes?’

Klinkt banaal en stompzinnig, maar tegen die tijd en binnen de context van de aflevering is zo’n opmerking simpelweg hilarisch. Sowieso is De Pudding Club over the top: met bijzondere bijrollen voor Gijs Naber (hij speelt een masturberende aap), Fresku en Mert Ugurdiken. De serie is een eigenaardig allegaartje waarin alles is geoorloofd. Dat blijkt een goede zet.