De Poli S01E01-02: geinig gehakketak tussen generaties gynaecologen NPO , Serie , Recensie , TV • 22-10-2023 • leestijd 2 minuten • 2285 keer bekeken • bewaren

© AVROTROS

Na het succesvolle Dag & Nacht is De Poli de tweede nieuwe Nederlandse ziekenhuisserie in een jaar tijd. De druk en discussies in de zorg worden dit maal met meer humor aan de kaak gesteld.

Nóg een extra dienst, na al 26 uur gewerkt te hebben en morgen de nacht in te gaan? Gynaecoloog Patty (Susan Visser) twijfelt geen moment: 'Als je niemand hebt, kan ik toch moeilijk nee zeggen?' De toon is gezet in de eerste aflevering van De Poli, een serie die net alsDag & Nachtinspiratie vond in de overbelasting en bureaucratie van de Nederlandse zorg. 'Heb je weleens een soa of een koortslip gehad?' vraagt Patty aan een vrouw in barensnood. 'Sorry, nieuw systeem: ik moet alle hokjes invullen, anders kan ik je dossier niet afsluiten.'

Centraal in de serie staan echter Harold (Porgy Franssen), het conservatieve hoofd van de afdeling Gynaecologie, en zijn progressieve dochter Esther (Jelka van Houten). Zij steekt veel energie in haar eigen afdeling Seksuologie, waar vrouwen en hun problemen met seksualiteit en de schaamstreek serieus worden genomen. Harold vindt dit maar onzin en zweert bij de oude denigrerende aansporingen die hij, tot grote ergernis van Esther en haar jonge collega's, al decennia gebruikt tijdens bevallingen: 'Goed gedaan hoor, meisje!' De komst van de brallerige nieuwe co-assistent Tobias (Chris Peters), die Harold omarmt als de zoon die hij nooit had, zet de situatie verder op scherp.

De eerste twee afleveringen lijken het fundament te leggen voor een fijne serie (in totaal telt de reeks tien stuks), al is het – ook voor de kijker – nog even zoeken naar de balans waar De Poli op mikt. Is serie vooral een aanklacht tegen de bizarre werkdruk en overbelasting waar zorgpersoneel elke dag mee te maken heeft? Of mikken de makers – Van Houten, Visser en Dunya Khayame (Zina) – toch meer op de vette lach? Hierbij slagen zij vooralsnog beter in de gevatte dialogen dan in sommige sitcom-situaties, zoals de scène waarin Tobias tijdens het bijwonen van zijn eerste bevalling heel voorspelbaar flauwvalt.

Tegelijkertijd sleept het bijzonder sterke acteursensemble de kijker moeiteloos door dit soort minder geslaagde momentjes heen. Het is knap hoe binnen korte tijd duidelijk is hoe de verhoudingen binnen het team liggen en hoe elk personage met zijn of haar bagage probeert te doen wat hij of zij denkt dat het beste voor de patiënten is. Dat is mede een verdienste van regisseurs Anna van der Heide en Tim Kamps (De verschrikkelijke jaren tachtig), die ervoor zorgen dat het gehakketak tussen de generaties vaart houdt en bovengemiddeld nieuwsgierig maakt naar de rest van de serie.

De Poli, vanaf zondag 22 oktober 2023 wekelijks op NPO 3 en tevens in zijn geheel op NPO Plus