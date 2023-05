De opvallendste berekeningen van de De rekenkamer • TV • 29-03-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Al acht seizoenen lang rekent De rekenkamer precies uit hoeveel iets daadwerkelijk kost en of we te veel, of misschien wel te weinig betalen. Een rijtje van de opvallendste berekeningen.

De dikke buurman

Elke Nederlander met overgewicht kost de Nederlandse overheid honderden euro’s per jaar en ongeveer de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Dit betekent dat iedere Nederlander een paar honderd euro uitgeeft aan dikke mensen. Dus als elke Nederlander met overgewicht afvalt besparen dat geld, toch? Nee, want als iedereen gezonder eet en meer beweegt, leven we langer en zullen we dat bedrag in onze extra jaren spenderen.

Een gevangene

Een gevangene kost de maatschappij per dag 248 euro. Stel: we bieden alle gevangenen in Nederland 200 euro per dag om de wet niet meer te overtreden, dan verdienen zij een goede boterham en bespaart de maatschappij alsnog elke dag 50 euro. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Paracetamol

Het goedkoopste pakje paracetamol kost slechts 49 cent. Het produceren van een pakje is echter nóg goedkoper. Voor 33 cent kan een volledig pakje paracetamol gemaakt worden, een bescheiden bedrag voor een medicijn waarmee je iemand van zijn hoofdpijn kan verlossen.

Scheermesjes

Het meest verkochte scheermesje kost in de winkel 4,50 euro per scheerkop. Toch kost het maar 20 cent om ditzelfde mesje te produceren. Waarom betalen we dan zo veel? Dat komt omdat Gillette patent heeft op de mesjes. Zij kunnen de prijzen dus zo hoog maken als ze willen. Daarnaast was Gillette het eerste bedrijf dat die dure mesjes op de markt bracht. Wij zijn er zo aan gewend dat we eigenlijk geen goedkope mesjes meer willen.

Een kopje koffie

Jaarlijks drinken we in Nederland 20 miljoen kopjes koffie. Voor deze kopjes betalen we gemiddeld 3,20 euro. Het maken van een kop koffie kost bijna niks, namelijk maar 16 cent. Dus waar betalen we dan voor? Voor de beleving van het buiten-de-deur-koffie-drinken en natuurlijk voor de rijke keuze aan koffie die we tegenwoordig hebben.

Naar de wc gaan

Het kost ons per jaar 280 euro per persoon om naar de wc te gaan. Omgerekend is dit 77 cent per dag en 15 cent per bezoek.

Een zak bloed

Bloedbanken verkopen gratis gedoneerd bloed voor 210 euro aan ziekenhuizen. Ziekenhuizen ontvangen voor dit bedrag een halve liter bloed. Bloedbanken maken hier echter geen winst mee: het geld wordt gestoken in bijvoorbeeld medische apparatuur en laboratoria. Opvallend genoeg is bloed in andere landen veel goedkoper. In Duitsland kost dezelfde hoeveelheid 100 euro. En in China betalen ziekenhuizen zelfs maar 25 euro voor een zakje!

Borsten

Borstimplantaten kosten 500 euro per stuk. Het is de chirurg die het echter zo duur maakt om een borstoperatie te ondergaan. Voor de operatie betaal je namelijk 2250 euro, en voor de chirurg nog eens 1000.

Roken

Wat voor kosten is de maatschappij kwijt aan iemand die rookt? Het antwoord is niks. Rokers leveren opvallend genoeg juist alleen maar geld op. Over het algemeen sterven rokers namelijk eerder dan niet-rokers en dit bespaart de maatschappij ruim een miljard euro aan onder meer ziektekosten.

