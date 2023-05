HBO besteedt na de kostuums en de special effects nu aandacht aan de muziek in Game of Thrones.

In een nieuwe featurette mag componist Ramin Djawadi daar namelijk alles over vertellen. Er wordt onder meer ingegaan op het onvergetelijke muziekstuk Light of the Seven, dat in The Winds of Winter werd gebruikt voor de scène waarin Cersei al haar vijanden uit de weg ruimt door de Grote Sept op te blazen. Het was na 73 afleveringen zowaar de eerste keer dat er pianoklanken te horen waren in de serie, om de kijker zich direct zo ongemakkelijk mogelijk te laten voelen. Seizoen zeven van Game of Thrones gaat in Nederland op 17 juli (een dag na de première in Amerika) van start bij Ziggo. De reeks bestaat deze keer uit slechts zeven afleveringen, maar de laatste krijgt wel weer een extra lange speelduur