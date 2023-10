De Kantoorhond: vrolijke viervoeters verlagen werkstress

De kantoorsfeer waarmee de documentaire begint is herkenbaar. Praatjes bij de koffiemachine op de maandag, de piepende geluiden van binnenkomende mails, overleg over een deelbureau. Het is overduidelijk dat de steriele omgeving van een kantoortuin opgevrolijkt wordt door de huiselijke, ontwapenende aanwezigheid van de verschillende kantoorhonden. Tegelijkertijd brengt Grob ook pijnlijk in beeld hoezeer de mensenwereld verschilt van de dierenwereld: een klinisch, moeizaam gesprek op een laptop steekt scherp af bij het speelse avontuur van een hond. Je vraagt je af in hoeverre de baasjes er niet de voorkeur aan zouden geven achter een bal in te rennen in plaats van een online vergadering te volgen.