De Kantoorhond: documentaire in oktober te zien bij de NPO

Op maandag 16 oktober kun je bij de NPO kijken naar de documentaire De kantoorhond. De documentaire draait om een bedrijf dat honden toelaat in hun kantoortuin - mits de dieren door de keuring komen – in de hoop de werkstress te verlagen. De honden zijn op kantoor om mee te knuffelen en moeten zorgen voor sociale verbinding. Aan de andere kant blaffen ze wel tijdens vergaderingen, gaan ze geheel hun eigen gang op de werkvloer en piepen ze onophoudelijk als ze willen eten of hun behoefte moeten doen. Is de kantoorhond dé oplossing om stress te verlagen of zijn de dieren ergerlijke bronnen van onrust in de moderne kantoortuin? De kantoorhond werd geregisseerd door Iris Grob en kwam tot stand in het kader van Teledoc Campus.