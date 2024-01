De Joodse Raad: oorlogsdrama met Pierre Bokma heeft datum bij de NPO

De historische dramaserie De Joodse Raad is vanaf zondag 10 maart te zien op NPO 1 en ook de trailer is inmiddels verschenen. De Joodse Raad volgt David Cohen (Pierre Bokma), die samen met Abraham Asscher (Jack Wouterse) voorzitter is van een raad die tijdens WO II contact onderhoudt tussen de Joodse gemeenschap in Amsterdam en de Duitse bezetter. Cohen blijft 'meebewegen' met de Duitsers om in zijn ogen 'erger te voorkomen', terwijl zijn dochter Virrie (Claire Bender) juist helpt om Joodse kinderen voor de nazi's te verbergen. Ook Monic Hendrickx (Penoza) en Malou Gorter (Oogappels) zijn te zien. Het op het boek van Hans Knoop (De Zaak Menten) gebaseerde drama werd geschreven door onder meer Roos Ouwehand (Oogappels, Vlucht HS13) en Paul Jan Nelissen (Riphagen, Thuisfront). Paula van der Oest (Tonio) is de hoofdregisseur.