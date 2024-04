De Jacht op de Mocro-Maffia S05E01: lucide blik op Marengo-proces Videoland , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Misdaadverslaggever John van den Heuvel en zijn vakgenoten spiegelen de kijker detailrijke diepgang voor in vijfde deel.

Misdaadverslaggever en televisiepresentator John van den Heuvel schotelt de kijker in het vijfde seizoen van De Jacht op de Mocro-Maffia weer interessante inzichten voor én een scoop: hij spreekt familie van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Wat opnieuw opvalt is dat Van den Heuvel, met hulp van vakgenoten Mick van Wely en Paul Vugts een lucide blik werpt op de gebeurtenissen rondom Ridouan Taghi en zijn secondanten. Zo verlegt Van den Heuvel zijn focus naar de jeugdjaren van Nabil B. De familieleden van de kroongetuige vertellen openhartig (maar onherkenbaar) over ‘een intelligente jongen’ die decennia eerder met zijn gezin komt wonen in een ‘nette’ wijk waar ze op dat moment de enige Marokkanen zijn.

Fascinerend is hoe Van den Heuvel laat zien hoe de sleutelspelers in Taghi’s bende elkaar al van jongs af aan kennen. Vugts legt uit hoezeer zo’n band belangrijk is in een wereld die wordt gedomineerd door wantrouwen. Zulke dwarsverbanden in dit soort misdaaddocumentaires roepen bijna altijd vergelijkingen op met Amerikaanse verbeeldingen van de maffia, zoals The Sopranos – of de Nederlandse tegenhanger Mocro Maffia. Op zich is dat geen verrassing: de gebeurtenissen die in De Jacht op de Mocro-Maffia voorbijkomen ogen en klinken onwerkelijk. Zoals de hasjsmokkel uit Marokko die al in de jaren negentig op grote schaal plaatsvond.

En zoals gewoonlijk zit de duivel in de details. Zoals wanneer in de serie de moord op de 59-jarige Ronald Bakker in Huizen in 2015 wordt omschreven; een medewerker van een spyshop die voor zijn dood al enige tijd wordt geschaduwd. Door een crimineel die zich voordoet als visser – maar dat ziet er volgens getuigen klunzig uit, en na de moord blijkt hij de auto die hij heeft gehuurd op eigen naam hebben gehuurd. Dankzij dat soort details krijg je als kijker een duidelijker beeld van de gebeurtenissen. De Jacht op de Mocro-Maffia doet wat het moet doen en is in verdiepende zin mooi complementair aan wat dagelijks voorbijkomt in de actualiteit.