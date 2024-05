De Godfather van Oss S01: portret van bijna ongrijpbare crimineel

De tweedelige true-crime-reeks De Godfather van Oss eindigt met de in hoger beroep veroordeling van de Brabantse Martien R. tot 16 jaar cel voor wapenbezit en drugshandel. Ook worden enkelen van zijn handlangers veroordeeld. Dit keer wint justitie, is de boodschap. Hoewel strafpleiter Jan-Hein Kuipers voor de camera inzet op een derde ronde: cassatie. Tegen die tijd heeft de kijker R. iets beter leren kennen. Vooral dankzij afgetapte telefoongesprekken waarin de vastberadenheid en onverschrokkenheid van de Brabander opvalt. Hoewel zijn leven, en dat van zijn handlangers, ook wel enigszins in nevelen gehuld blijft.

R. woont op een woonwagenkamp en in die context geldt de omerta; de zwijgplicht. Er komen in De Godfather van Oss wel familieleden, waaronder de broer van R., aan het woord. Maar die leggen logischerwijs geen belastende verklaringen af. Een interview met de oud-juf van R. spreekt boekdelen: zij geeft decennia eerder les op het woonwagenkamp waar R. dan woont en spreekt over een ‘ondeugende’ pupil die nooit problemen veroorzaakt. Totdat hij op een dag besluit dat niemand naar huis mag en voor de ingang plaatsneemt met een jachtgeweer.

De lerares legt uit dat je op zo’n moment geen aangifte doet: dat zou olie op het vuur betekenen. Die scène is misschien wel deze tweedelige reeks in een notendop. Aan de ene kant kom je veel te weten over de handelingen van R.; aan de andere kant krijg je nauwelijks een blik achter de schermen. R. is in die zin als een ongrijpbare schim. Of zoals in de documentaire wordt gesuggereerd: hij kan de politie ruiken – dus was hij ze lange tijd te slim af.