De cameo's van Hugh Hefner (1926-2017) • 29-09-2017

Hugh Hefner is op 91-jarige leeftijd overleden in The Playboy Mansion in Los Angeles.

De Playboy-oprichter kreeg onlangs nog een eigen documentaire getiteld The Hugh Hefner Story, die momenteel te bekijken is op Amazon. Daarnaast had hij cameo’s in talloze films en tv-series. Zo speelde Hefner zichzelf in afleveringen van onder meer Family Guy , Blossom, The Odd Couple, Laverne & Shirley, The Simpsons Roseanne , Sex and the City, Entourage en Beverly Hills Cop II. Een paar jaar terug kwam NBC met de kortstondige dramaserie The Playboy Club, waarin Hefner werd gespeeld door Steven Pasquale . John Gleeson Connolly gaf gestalte aan een jonge Hugh Hefner in een aantal afleveringen van Masters of Sex . Zelf had Hefner op tv succes met The Girls Next Door, een reality-show die vijf jaar volmaakte op de zender E! en ook verschillende spin-offs kreeg.

Bekijk hieronder een korte compilatie met een aantal van de cameo's die Hefner door de jaren heen maakte op televisie. En lees ook onze recensie van The Hugh Hefner Story