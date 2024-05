Dark Matter S01E01-02: scifi-thriller overtuigt nog niet helemaal Apple TV+ , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Apple TV+

Joel Edgerton speelt een natuurkundige die in een andere dimensie stuit op zijn evenknie in vervreemdend tijdreisdrama.

Jason Dessen (Joel Edgerton) was ooit een grote speler in het wetenschappelijk discours rondom kwantummechanica; nu geeft hij als professor les aan een universiteit in Chicago. Hij offerde min of meer zijn carrière op voor een gezinsleven en kreeg met echtgenoot Daniela (Jennifer Connelly) een zoon. In een andere dimensie besluit Dessen zich juist volledig te focussen op de kwantummechanica. Hij sticht geen gezin maar ontwerpt een soort tijdmachine. Dat bouwwerk gebruikt hij om naar de dimensie van de eerste Dessen af te reizen.

Hij wil zien wat er was gebeurd als hij wel met kunstenares Daniela, die hij in zijn eigen tijdlijn (of leven) ook al jaren eerder ontmoette, was getrouwd. De 'oude' Dessen belandt op zijn beurt op een gegeven moment in het leven van de nieuwe Dessen, en dan realiseert ook hij zich hoe zijn leven eruit had kunnen zien. Je zou bijna cynisch stellen: geef zulke wetenschappers niet al te veel vrijheid, want dan bekommeren ze zich nog uitsluitend om hun eigen bestaan.

© Apple TV+

Maar Dark Matter moet het vooral hebben van gevoelens van vervreemding. De twee Dessens lijken eigenlijk nauwelijks op elkaar. De nieuwe oogt kwaadaardiger; de oude medemenselijker. Ze zijn door het verstrijken van de tijd simpelweg andere mensen geworden; ze vallen in die andere dimensie evident uit de toon – en dat is eigenlijk niets nieuws onder de zon in het scifi-genre. Ondertussen lardeert showrunner Blake Crouch (die zijn eigen boek uit 2016 bewerkte) de plot met andere surprises en intrigerende wetenswaardigheden.

© Apple TV+

Zo is het nummer We Got To Get Out of This Place van The Animals regelmatig te horen (wegwezen daar, lijkt de boodschap) en laat Daniela (de tweede Daniela) tijdens de presentatie van haar nieuwe kunstcollectie de bezoeker de keuze maken tussen drie deuren die leiden tot drie manieren waarop ze haar nieuwe werk kunnen aanschouwen. Een zogeheten forking path. Alles draait in die zin om keuzes, en sommige keuzes ogen in de eerste twee afleveringen al bijna onomkeerbaar. Dit alles levert niet direct erg spannende televisie op.

© Apple TV+

Ja, Connelly en Edgerton intrigeren, en ook Alice Braga en Jimmi Simpson spelen aardige bijrollen, maar het is nog niet volledig zichtbaar hoe deze serie zich distantieert van de keur aan andere tijdreisdrama’s die de laatste tien jaar al op televisie te zien waren.