Dark: duistere teaser voor Duitse Netflix-serie

Vanuit Europa komt straks een Duits (en duister) antwoord op Stranger Things naar Netflix.

Vanaf 1 december kun je bij de VOD-dienst namelijk kijken naar Dark, de eerste Netflix-serie afkomstig van onze oosterburen. Het verhaal speelt zich af in het plaatsje Winden, waar twee kinderen spoorloos verdwijnen. Hun families gaan op op zoek naar antwoorden, maar tijdens die zoektocht komen de zonden en geheimen van het dorp naar boven. De verdwijningen blijken op bovennatuurlijke wijze samen te hangen met iets dat in de jaren 80 in het plaatsje gebeurde. Dark werd bedacht door Baran bo Odar en Jantje Friese, bekend van de Duitse technothriller Who Am I. Odar leverde onlangs met Sleepless (waarin Jamie Foxx op zoek gaat naar zijn ontvoerde zoontje) zijn eerste Engelstalige film af. Het tweetal liet overigens weten de vergelijking met Stranger Things totaal niet erg te vinden en hoopt dat daardoor de interesse in Dark alleen maar groter wordt.