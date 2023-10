Darby and Joan S01E01: platform voor Britse en Australische acteerkannonnen BBC First , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

© Acorn TV

Een verpleegkundige (Greta Scacchi) en een oud-agent (Bryan Brown) onderzoeken in de Australische idylle een mysterieuze moord.

‘Soms heb je van die momenten in het leven waarop je je afvraagt: waar ben ik mee bezig?’ Oud-verpleegkundige Joan Kirkhope (Greta Scacchi) vraagt zich dat af in de openingsaflevering van Darby and Joan. Zes maanden nadat haar echtgenoot Ian (John Waters, maar niet die van de campy films) onder mysterieuze omstandigheden dood wordt aangetroffen in Australië, besluit Kirkhope ook die kant op te reizen. Ze wil van de hoed en de rand weten. In de openingsscène is te zien hoe ze zes maanden eerder vanuit Groot-Brittannië met haar man belt, en dat Ian veinst in Barcelona te zijn. Maar even later is te zien hoe hij zich in de Australische outback bevindt.

Waarom zou hij hebben gelogen? Kirkhope begrijpt er niets van. Eenmaal in Australië stapt ze in de door haar gehuurde camper, waarna oud-agent Jack Darby (Bryan Brown) ineens op haar pad verschijnt. Darby heeft een auto-ongeluk gehad en zoekt naarstig naar een lift. De twee krijgen het meteen met elkaar aan de stok, want Darby wil dat Kirkhope de andere kant uit rijdt. Of moeten we dit gekibbel zien als geflirt? De titel van deze Britse dramareeks verwijst namelijk naar een man en een vrouw in een gelukkig huwelijk. Niettemin belanden de titelpersonages in een hippie-commune waar Ian in het verleden ook zou hebben gewoond.

© Acorn TV

Daar ontvouwt zich nóg een moordmysterie wanneer een van de bewoners vermoord wordt aangetroffen op het strand. De moordenaar, en dit is een spoiler, wordt gespeeld door Peter O’Brien, die ooit schitterde in The Flying Doctors (1986-1992). Sowieso is Darby and Joan een platform voor bekende gezichten van weleer. De Brits-Italiaanse Scacchi maakte furore in de jaren 90 (zie The Player, 1992) en Brown is een van de meest veelzijdige Australische acteurs. Het is precies die casting die de serie, die toch wel luchtig van karakter is, meer diepgang geeft. Fijn is ook dat scenaristen Phillip Gwynne en Glenys Rowe de grote verhaallijn knap scheiden van de kleinere verhaallijnen.

© Acorn TV

Elke aflevering wordt een moord opgelost, terwijl Kirkhope op zoek blijft naar het lot van haar man. Dat maakt dat je als kijker wordt getrakteerd op een klein beetje bevrediging, terwijl je blijft snakken naar een antwoord op de grote, allesoverkoepelende vraag: wie was Ian?

Darby and Joan, vanaf dinsdag 31 oktober 2023 bij BBC First