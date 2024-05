Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult S01E01: tieners in de kluwen van een sekteleider Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

© Netflix

In driedelige serie laat documentairemaker Derek Doneen zien hoe jonge talentvolle mensen in de val trappen van een enge pastoor.

In Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult wordt het internet voorgespiegeld als een slangenkuil voor jonge mensen. Het verhaal begint bij de zussen Miranda en Melanie Wilking. De twee komen uit Detroit, zijn van jongs af aan bezig met dansen en willen het graag maken in de entertainmentwereld. Dat blijkt niet erg eenvoudig en dus verleggen ze hun focus naar het maken van dansfilmpjes op TikTok. Al snel vallen ze in de kluwen van de Koreaans-Amerikaanse pastoor Robert Shin en zijn sekte. Dat gaat behoorlijk gewiekst. De sekteleider rekruteert eerder al jongeling James Derrick, en Miranda krijgt met hem op een gegeven moment een relatie.

Waar Melanie al snel ziet dat het de verkeerde kant op gaat (Shin probeert de dansende tieners volledig te hersenspoelen, met onder meer lange religieuze sessies op zijn landgoed), blijft haar zus bij Shin en Derrick achter om nog meer succesvolle video’s op te nemen. Later trouwt ze zelfs met Derrick. Zo is in de serie ook te zien hoe Miranda’s ouders, Dean en Kelly, járenlang proberen contact te krijgen met Miranda, die haar pa en ma ogenschijnlijk bijna niet meer herkent. Documentairemaker Derek Doneen laat in Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult in die zin zien hoe snel het voor tieners bergafwaarts kan gaan.

© Netflix

Dat de Amerikaanse Droom een farce is, is hier al vaker geschreven. Maar de droomwereld (met een beetje doorzettingsvermogen is álles mogelijk) die op sociale media-platforms als TikTok wordt opgeroepen, blijkt wel een grote rol te spelen in dit alles. Want zonder de populariteit van het medium, en van de filmpjes van Miranda en Melanie, had deze serie wellicht geen legitieme bestaansreden gehad. Maar daar wordt in de eerste aflevering nog geen aandacht aan besteed.