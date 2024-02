Damsel: trailer voor Netflix-film met Millie Bobby Brown

HBO heeft House of the Dragon, maar vanaf vrijdag 8 maart kun je ook op Netflix kijken naar een vuurspuwende draak, in de film Damsel. De hoofdrol is voor Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown, die bij de vod-dienst tevens te zien is in een tweetal Enola Holmes-films. In de fantasyfilm Damsel speelt ze een plichtsgetrouwe jonkvrouw die denkt te gaan trouwen met een prins (Nick Robinson), maar dan onderdeel blijkt te zijn van een eeuwenoud offer door de koninklijke familie: ze wordt gedumpt in een grot met een draak en moet daar vertrouwen op haar eigen intelligentie en wilskracht om te overleven. Robin Wright (House of Cards) speelt de slechte koningin en verder zijn ook Ray Winstone en Angela Bassett te zien. Het script komt van Dan Mazeau (Wrath of the Titans) en de regie was in handen van Juan Carlos Fresnadillo (28 Weeks Later).